Trotz Corona-Krise noch einen tollen Ferialjob finden

Die Sommerferien stehen vor der Türe. Und damit auch die Zeit der Ferialjobs. Das Coronavirus verwandelte 2020 in ein Jahr der Herausforderungen. Nicht nur im Schulbereich, sondern auch am Arbeitsmarkt. Nichtsdestotrotz sind Ferialarbeiter auch heuer wieder stark gefragt.

"Trotz der Schwierigkeiten ist die oberösterreichische Wirtschaft ein verlässlicher Partner bei der Suche nach Ferialjobs", sagt Michael Peham vom Jugendservice. Dank der Unterstützung der Kooperationspartner Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) und Raiffeisenlandesbank konnte die Ferialjobbörse des Jugendservice des Landes Oberösterreich noch gut befüllt werden. Wer jetzt noch keinen Praktikumsplatz oder Ferialjob gefunden hat, hat noch die Chance, eines von aktuell 442 vielfältigen Firmenangeboten zu ergattern. Bis zur zweiten Ferienwoche veröffentlichen die OÖNachrichten regelmäßig "Last Minute Ferialjobs" – zur Verfügung gestellt vom Jugendservice und der WKOÖ.

Tipps und Tricks

Ab dem 15. Lebensjahr und nach vollendeter Schulpflicht dürfen Jugendliche in Oberösterreich einen Ferial- oder Nebenjob absolvieren. Damit der erste Ferialjob aber auch eine positive Arbeitserfahrung mit sich bringt, sollen sich Jugendliche am besten vorab über arbeitsrechtliche Bestimmungen zu informieren.

Unser Tipp: In der aktuellen "Ferial- und Nebenjobsuche"-Broschüre finden sich rechtlichen Hinweise, was vor, während und nach dem Ferialjob zu beachten ist. Sie liegt kostenlos in allen 14 Jugendservice-Regionalstellen auf.

Unternehmen, die zu Ferienbeginn Mitarbeiter suchen, um personelle Engpässe in der Urlaubszeit zu kompensieren, können das mit der gemeinsamen Ferial- und Nebenjobbörse des Jugendservice und der WKOÖ unkompliziert und vor allem kostenlos erledigen. Ein Eintrag ist schnell erstellt: Online unter www.ferialjobböerse.at das Firmenformular ausfüllen und den Eintrag anschließend per E-Mail bestätigen.

Die aktuell freien Ferial- und Nebenjobs finden Sie in der Jobbörse unter www.jugendservice.at oder regelmäßig in den Ausgaben der OÖNachrichten.

Jobangebote

Gemeinde Esternberg: Für Juli und August wird Unterstützung am Gemeindebauhof gesucht. Bewerbungen an gemeinde@esternberg.ooe.gv.at

Seecamping Gruber: Von 15. Juli bis 14. August wird in Nußdorf am Attersee eine Kinderanimation gesucht. Bewerbungen: office@camping-gruber.at

Konditorei Weinhäupl: Hilfe im Verkauf und bei Bedienung für Juli, August und September gesucht. Bewerbungen an office@weinhaeupl.eu

MoBet Vöcklamarkt: Betreuung für Beeinträchtigte von 11.–18. Juli., 25. Juli bis 1. August, 8. bis 15. August in Nußdorf und von 22. bis 29. August und 5. bis 12.September in St. Johann im Pongau. Bewerbungen an office@mobet.at

Parkbad und Bauhof Bad Goisern: Unterstützung wird für Juli und August gesucht, Bewerbungen an helga.grampelhuber@bad-goisern.ooe.gv.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.