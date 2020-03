Traun: Suchtgiftkontrolle verlief positiv

Polizisten der Polizeiinspektion Traun fiel am gestrigen Sonntag gegen 20:15 Uhr in Traun ein Fahrzeug auf, das viel zu schnell unterwegs war. Weiters ignorierte der Lenker eine Stopp-Tafel und orientierte sich an der Mittellinie.

Im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle konnten beim Lenker Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung festgestellt werden. Ein Alkovortest ergab ein negatives Ergebnis.

Ein freiwilliger Urintest verlief jedoch positiv auf THC und BUP. Der 34-jährige Mann aus Linz wurde in weiterer Folge zur klinischen Untersuchung aufgefordert, die eine Beeinträchtigung aufgrund von Suchtgift und Medikamenten ergab. Dem Linzer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.