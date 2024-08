Suche nach Pflichtschullehrern: 301 Stellen noch offen

85 Prozent der ausgeschriebenen Stellen sind Teilzeitstellen, darunter auch Stellen mit beispielsweise nur sechs Wochenstunden. Ein wesentlicher Unterschied zum Vorjahr, wie Bildungsdirektor Alfred Klampfer sagt. 45 Vollzeitstellen gilt es noch zu besetzten.

"Wir konnten für das kommende Schuljahr bereits viele Lehrkräfte gewinnen, aber es gibt nach wie vor Bedarf. Wir freuen uns über motivierte neue Kolleginnen und Kollegen, die sich bewerben. Die positive Entwicklung bei den Bewerbungen zeigt, dass unsere Maßnahmen greifen und wir auf dem richtigen Weg sind, den Lehrerbedarf nachhaltig abdecken zu können“, sagen Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP) und Bildungsdirektor Klampfer.

Bedarf in verschiedenen Fächern

So haben etwa Maßnahmen wie die österreichweite Initiative "Klasse Job" oder die "Zukunft gestalten. Lehrer werden"-Kampagne des Landes Oberösterreich dabei geholfen, neue Lehrkräfte zu gewinnen. Mit Projekten wie "LehrerInnen suchen die künftigen KollegInnen" und anderen Buddy-Programmen wirbt man schon in den maturaführenden Schulen für den Nachwuchs.

Derzeit gibt es vor allem einen Bedarf bei Lehrern in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Bewegung und Sport, Informatik, Physik und Chemie. Einen wirklichen Überschuss an Lehren für ein bestimmtes Fach gebe es zumindest in den Pflichtschulen derzeit nicht, heißt es aus der Bildungsdirektion. In den höheren Schulen zeichnet sich hingegen ein Überschuss in den Fächern Spanisch, Italienisch sowie Psychologie und Philosophie ab.

