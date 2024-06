Lehrermangel: Was die Ausbildung und den Beruf unattraktiv macht

Hunderte Lehrer fehlen an den oberösterreichischen Mittelschulen. Woran es krankt und welche hausgemachten Faktoren dazukommen, haben die OÖN zusammengetragen.Erst jüngst wurde an der Ausbildungsschraube gedreht. So hat der Nationalrat im April eine Novelle für die Ausbildung beschlossen, ein Herzstück davon ist das verkürzte Studium für Lehrer der Sekundarstufe (u. a. AHS und Mittelschule). Ab 2026/27 dauert die Ausbildung für Lehrer höherer Schulen fünf Jahre (drei Jahre Bachelor plus zwei