Zukunft Kremsmünsters: 300 Bürger machten mit

Länger als ein Jahr haben sich mehr als 300 Bürger aus Kremsmünster mit der Zukunft ihres Ortes beschäftigt. Herausgekommen ist im Rahmen des Zukunftsprofils ein Agenda-21-Prozess, der die Zukunftsthemen und Ziele eines Ortes zusammenfasst: der "Zukunfts-Raum Kremsmünster".

"Alle Bevölkerungs- und Altersgruppen haben bei zahlreichen Workshops und Veranstaltungen mitgewirkt und ihre Ideen eingebracht", sagt Bürgermeister Gerhard Obernberger. Entstanden sind sechs Zukunfts.Räume, die Kremsmünster als Lebensraum abbilden. In Zusammenarbeit mit der Zukunftsakademie Oberösterreich hat Kremsmünster als eine der ersten Gemeinden Österreichs die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) eingearbeitet. Die sechs Zukunfts.Räume, in denen sich der Stiftsort in den kommenden Jahren entwickeln will, sind Wohnen und Leben, Mobilität und Energie, Umwelt und Natur, Arbeit und Wirtschaft, Kultur und Freizeit sowie Begegnung und Beziehung.

Bereits gestartet wurde das Projekt "Generationsvertrag", bei dem ein Maßnahmenkatalog für Klimaschutz für verschiedene Alters- und Zielgruppen entwickelt wird. Weiters sollen Standorte für Bäume für Kremsmünster gefunden, aktive Mobilität gefördert, Photovoltaik ausgebaut und das historische Ortsbild erhalten werden.

Einen Überblick über alle Projekte gibt es unter www.kremsmuenster.at

