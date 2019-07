Zielfahnder nahmen Betrüger fest

Der 36-jährige slowenischen Staatsbürger wurde dem Haftbefehl zufolge 2015 zu einer bedingten Strafe von vier Monaten wegen Betrugs in Marburg verurteilt. Da er die Auflagen des Gerichtes nicht befolgte, wurde die bedingte Strafe aufgehoben und der 36-Jährige hat die Strafe in Slowenien anzutreten. Um der Haftstrafe zu entgehen, setzte er sich ins benachbarte Ausland ab. Es wurden Zielfahnungsmaßnahmen eingeleitet. Die Ermittlungen ergaben, dass der 36-Jährige sich in Oberösterreich aufhält. Am gestrigen Montag um 11:45 Uhr konnte der Gesuchte in Spital am Pyhrn ausgeforscht und festgenommen werden. Das Landesgericht Steyr ordnete ein Auslieferungsverfahren auf freiem Fuß an.

