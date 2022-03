Weinbergmaier: Silvia Maurer neue Marketingleiterin

In dieser Position ist sie neben der strategischen Marketingplanung für die Marken Bauernland und Toni Kaiser auch für das Sortimentsmanagement zuständig. Mehr als 20 Jahre Berufserfahrung konnte Maurer, die aus St. Florian stammt, in Markenartikelunternehmen der Lebensmittelindustrie sammeln. Vor ihrer Anstellung bei Weinbergmaier war sie elf Jahre als Leiterin von Marketing und Produktentwicklung bei der efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH tätig. Wertvolles Know-how im Lebensmittelsektor eignete sie sich auch bei Berglandmilch, der Bioquelle GmbH sowie Unilever Bestfoods Austria an. Die erfahrene Marketing-Expertin und Mutter einer Tochter hat BWL an der Johannes Kepler Universität Linz studiert sowie zahlreiche Weiterbildungen im Managementbereich absolviert.