Was für ein Zirkus: Applaus ließ Schüleraugen leuchten

Zwei Jahre Wartezeit, wochenlange Vorbereitungen, drei Tage intensiver Proben, eine eineinhalbstündige Zirkusshow und einige Minuten Applaus für jeden in der Manege. Aber die genügten, um ein strahlendes Lächeln für die Ewigkeit in die Gesichter jedes der 126 Volksschüler zu zaubern. Denn die Stars bei der Vorführung im Zelt des Circus Alfoni waren diesmal nicht die Profis des Berliner Familienzirkus, sondern die Kinder selbst.

Daniela Gumpinger, Klassenlehrerin der 2B der Volksschule Punzerstraße, hatte vor Jahren die Idee geboren, aus ihren Schülern Artisten, Clowns, Jongleure und Dompteure zu machen. Doch dann wirbelte die Corona-Pandemie all diese Pläne durcheinander. Mit zwei Jahren Verzögerung durften die sechs- bis zehnjährigen Kinder nun doch zeigen, was in ihnen schlummert. Und wie! Nun waren sie es, die durch das im Schulhof aufgebaute, 400 Gäste fassende Zirkuszelt Alfoni mit ungeahnter Souveränität und Freude wirbelten.

Daniela Gumpinger, Lehrerin und „Teilzeit-Zirkusdirektorin“ Bild: (win)

Schon bei der Generalprobe für 225 Münichholzer Kindergartenkinder ernteten die jungen Talente für ihre Kunststücke nicht nur staunende Blicke, sondern zudem minutenlangen, frenetischen Applaus. Es war wunderbar mitanzusehen, wie in der Sekunde die Anspannung aus den Schülergesichtern wich und nahezu grenzenlos strahlenden Augen Platz machte.

"Ich bin unfassbar stolz auf meine Schüler, mein Lehrerteam und Zirkusdirektorin Daniela Gumpinger, die all das erst ermöglicht hat", sagt Direktorin Eva Anselgruber. Als Lohn für die Mühen gab es gestern nicht nur ein tolles, vom Elternverein organisiertes Schulfest, sondern es folgt heute auch noch ein Auftritt der echten Artisten des Circus Alfoni für die engagierten Schüler.