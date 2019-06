Ulricher U13 wird bei "United World Games" Dritter

Nach Rang zwei vor zwei Jahren beim internationalen Jesolo Cup in Italien und dem dritten Platz bei der Bayern Trophy im Vorjahr konnte die U13-Auswahl aus der Friedensgemeinde nun neuerlich international überzeugen. Mit Rang drei in Kärnten war der USV St. Ulrich auch das beste österreichische Team.

Die 15. United World Games sind der größte Multisport-Event in Europa. In mehr als 15 Sportarten nahmen daran mehr als 12.000 Aktive in 800 Teams aus mehr als 40 Ländern teil. Im U13-Fußballbewerb waren 24 Teams aus acht Nationen am Start. Die Mädchen und Buben vom Damberg setzten sich dabei in der Vorrunde gegen Calcio Zoppola aus Italien, Ganamos Todos aus Chile und den JFG Speichersee 04 aus Deutschland durch.

Medaille von Martin Hinteregger

Im Viertelfinale wurde dann Wolfsberg mit 6:0 vom Platz geschossen, ehe im Halbfinale gegen den späteren Sieger BSV Eintracht Mahlsdorf (D) Endstation war. Das kleine Finale gegen Klagenfurt gewannen die Ulricher dann 2:1.

"Unsere Mannschaft hat sich hervorragend geschlagen", sagt Betreuer Alexander Kubizek, "und als den Jungs und Mädels dann Martin Hinteregger die Medaillen überreicht hat, haben alle gestrahlt."