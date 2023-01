Trainer debütiert heute in Amstetten

Die nach dem 3:1-Auswärtssieg beim Tabellenzweiten Hartberg im Aufwind befindlichen Mostviertler wollen bei der Premiere des Niederländers auch die Tiroler entsprechend ärgern.

"Die Mannschaft ist bereit, um dem Spitzenreiter einen großen Kampf zu liefern", sagt VCA-Sportdirektor Michael Henschke.

Brokking war selbst jahrelang Spieler und Trainer, führte die Niederlande zur Silbermedaille in der World League, wurde EM-Dritter und eroberte mehrere Meistertitel in Frankreich. Zuletzt war er drei Saisonen in Polens Topliga aktiv.

