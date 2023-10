Styraburg Festival bietet Klavier-Ohrenschmaus

Zum bereits 34. Mal lädt der Steyrer Hapé Schreiberhuber zu seinem im Jahr 2007 aus der Taufe gehobenen Styraburg Festival. Der Auftakt findet bereits morgen, Samstag, statt. Bis einschließlich 12. November sind im Schloss Lamberg zwei exquisite Klassik-Konzerte und eine Jazz-Matinee zu erleben, zudem stehen in der Bildkunst zwei Ausstellungen, eine Foto-Performance sowie eine Literatur-Lesung auf dem Programm.

Zur Eröffnung am Samstag um 10 Uhr bietet das Festival bei freiem Eintritt in der Schlossgalerie ausgewählte Werke der Malerei, Zeichnung und Fotografie. Dazu findet auch eine Musik-Zeichnung-Performance statt. Mit Höhepunkten der Kammermusik folgt eine Woche später am Freitag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr das Styraburg Ensemble mit Pianistin Nami Ejiri. Das berühmte Mozart-Klavierkonzert in A-Dur, KV 488 und das ebenfalls bekannte und in Steyr komponierte Forellenquintett von Schubert sind dabei zu hören. Tags darauf folgt am Samstag um 19.30 Uhr der Shootingstar der Klavier-Fachwelt: Sergey Belyavsky spielt Kompositionen von Schumann, Liszt und "Rhapsody in Blue" von Gershwin. Das brandneue Jazz-Quartett des Perkussionisten András Dés ergänzt am Sonntag, 29. Oktober, um 10.30 Uhr die Konzertreihe mit einer Sonntagsmatinee.

Foto-Sound-Performance

Eine Woche danach startet Hapé Schreiberhuber selbst mit der Lesung "Zeichen der Zeit" in das abschließende Wochenende des Styraburg Festivals. Er wagt am Freitag, 3. November, ab 19.30 Uhr im Schlossatelier Hapé eine literarische Annäherung an Zeichen. Mit "Atlantic Oceans Sounds", einer Sound-Performance des Steyrer Fotografen Ron Sandmayr, schließt die Konzertreihe am Samstag, 4. November, um 19.30 Uhr feierlich ab.

Der Festivalpass kostet 120 Euro und ist übertragbar. Die Sitzplatzanzahl ist begrenzt!

