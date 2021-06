Steyrer Stockerlplätze bei der Physik-Olympiade

Schüler aus rund 90 Nationen nehmen an der Endrunde der internationalen Physik-Olympiade, die heuer von 17. bis 25. Juli in Vilnius in Litauen stattfinden wird, teil. Davor müssen die physikbegeisterten und experimentierfreudigen Jugendlichen aber die nationalen Ausscheidungen bewältigen. Mit Michael Himmelbauer, Elias Leitinger und Florian Nowitzki aus zwei 6. Klassen des BRG sowie Paul Brüllmeir und Michaela Franke, jeweils aus dem fünften Jahrgang der HTBLA, stellte sich kürzlich ein von den jeweiligen Physiklehrern Martin Haberbauer (BRG) und Florian Hornbachner (HTL) betreutes Quintett dem Landesbewerb. Dieser wurde aufgrund der Corona-Pandemie an den jeweiligen Schulen abgehalten, nachdem zuvor schon die Vorbereitung meist nur online erfolgt war.

Mit Rang zwei beim Landesbewerb schnitt Brüllmeir dabei am besten ab. Er qualifizierte sich damit auch für die Vorausscheidung zum Bundeswettbewerb, die er mittlerweile ebenfalls überstanden hat. Damit steht Brüllmeir in der Endrunde für die Teilnahme an der Physik-Olympiade. Für Himmelbauer und Franke gab es jeweils dritte Plätze, Nowitzki und Leitinger landeten im guten Mittelfeld.