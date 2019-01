Steyrer Innenstadt erhält bei Analyse durchaus gute Noten

STEYR. Marktforscher geht aber von weiteren Geschäftsschließungen aus.

Bei der Analyse des Instituts "Cima" erhielt die Steyrer Innenstadt – hier die Enge – durchaus gute Noten. Bild: Moser

Ein halbes Jahr lang ließen das Stadtmarketing Steyr und der Verein "Steyr lebt!" vom Beratungsunternehmen "Cima" die wirtschaftliche Basis der insgesamt 167 Innenstadtbetriebe überprüfen. Das Ergebnis dieses Fitness-Checks des Steyrer Zentrums – Stadtplatz, Enge Gasse, Grünmarkt und Pfarrgasse bis zum Brucknerplatz wurden bewertet – fasst "Cima"-Chef Roland Murauer in einem Satz zusammen: "Im Vergleich mit ähnlich strukturierten Innenstädten Österreichs gibt es in Steyrs Altstadt viel Licht, aber auch einiges an Schatten."

Speziell bei der "Mutter aller Kennzahlen", so Experte Murauer, der Gesamt-Flächenproduktivität, schneide Steyr mit 5580 Euro je Quadratmeter hervorragend ab. Wels weise hier nur einen Wert von 4170 Euro/m² auf, Amstetten 3910, Villach mit nur 2580 Euro/m² nicht einmal die Hälfte. "Man verdient also durchaus etwas, wenn man ein Geschäft im Steyrer Zentrum hat", lautet die Analyse Murauers.

Positiv sei auch, dass Steyrs Handelsbetriebe in der Altstadt "nur" sieben unterschiedliche – und damit eher kundenfeindliche – Öffnungszeiten aufweisen. In Wels seien es zehn, in Kufstein und Feldkirch gar zwölf. Dem stehe allerdings gegenüber, dass nur sechs von zehn Betrieben Samstagnachmittag geöffnet haben. Abgeschlagenes Schlusslicht ist Steyrs Altstadt hingegen bei der Branchendichte: Von 68 Branchen ist nur jede zweite vertreten, von den 26 für Innenstädte relevanten Branchen weist Steyr 14 auf und nimmt auch damit den letzten Platz ein. Allerdings zeichnet sich trotz einiger Geschäftsschließungen in Steyr hier Besserung ab. "Durch das Projekt ,Startplatz Steyr‘ haben wir mit einem Kindermodegeschäft und einer Barista, die demnächst aufsperren wird, wieder zwei neue Branchen etabliert", sagt Daniela Limberger vom Stadtmarketing Steyr. Zudem seien einige Projekte in der Warteschleife.

Doch trotz durchaus guter Rahmenbedingungen sagt Berater Murauer eine weitere Flurbereinigung voraus: "Jeder fünfte Betrieb in der Altstadt hat eine niedrige Wettbewerbsfähigkeit, bei den inhabergeführten Betrieben ist es mehr als jeder dritte. Da werden in den kommenden eineinhalb Jahren noch einige vom Markt verschwinden."

