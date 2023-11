Seit 55 Jahren geht es bei Zehetner in Dietachdorf um die Wurst

Für "55 Jahre Gourmetfleischerei Zehetner" wurde der Betrieb kürzlich in Linz am Pöstlingberg ausgezeichnet: Von den Vertretern der Wirtschaftskammer, allen voran Landesinnungsmeister Willibald Mandl aus Ternberg, gab es Ehrenurkunde und Jubiläumsmedaille.

1968 von Stefanie und Siegfried Zehetner gegründet, entwickelte sich die Gourmetfleischerei Zehetner bis heute sehr gut. Im Jahr 2000 übernahmen Elfriede, Siegfried sowie Johannes Zehetner den Betrieb und formten diesen zu einer Vorzeigefleischerei in der Region Steyr. Bekannt und beliebt ist die Gourmetfleischerei, mit Hauptsitz in Dietachdorf und mobiler Filiale in Molln, unter anderem für Biofleisch von Rind, Kalb und Lamm und für die Eigenproduktion sämtlicher Wurst-, Schinken- und Speckprodukte.

Täglich werden zwei gesunde und wohlschmeckende Mittagsmenüs zubereitet. Kalte und warme Platten oder Brötchen aus dem Hause Zehetner machen jede Veranstaltung zu einem Hit. Das Catering ist zu einem Herzstück des Fleischereibetriebs geworden.

Als Eigenmarke wird unter anderem der Dietacher Saftschinken vertrieben.

Zum ersten Adventsonntag, traditionell auch Bratwürstelsonntag, stellen Familie Zehetner und aktuelle 15 Mitarbeiter unterschiedlichste Bratwurst-Produkte her: Vom Puten- bis zum Spinatbratwürstel ist da für jeden Bratwürstel-Liebhaber das Richtige im breiten Sortiment zu finden. Wer sich für eine Lehre im Verkauf oder in der Fleischverarbeitung interessiert, kann gerne mit Siegfried Zehetner in Kontakt treten. Nähere Infos zum Betrieb auf der Webseite unter: www.zehetner-fleischer.at

