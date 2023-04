SCU muss sich Gedanken über Regionalliga machen

Nach dem Selbstfaller des SC Zwettl bei der 0:3-Heimniederlage gegen den ASK Kottingbrunn und dem eigenen 2:1-Auswärtssieg in Kilb am Wochenende ist der SCU Ardagger Spitzenkandidat für den Meistertitel in der 1. NÖ. Fußball-Landesliga. "Wir wollen nicht voreilig sein, der Weg ist noch weit", schränkt Obmann Markus Hagler ein, "aber wenn wir Meister werden, wollen wir den Aufstieg in die Regionalliga auf jeden Fall annehmen." Die Mannschaft hätte sich den Auftritt in der höchsten Klasse in der Geschichte des Traditionsvereines verdient, der seit 23 Jahren in der Landesliga kickt und zu den Sauriern zählt. "Wir werden nicht groß einkaufen und auch in der Regionalliga ein Verein ohne Legionär bleiben", sagt Hagler. Noch ist es ohnehin nicht so weit, wie der Obmann einwirft. Der SCU kann aber am kommenden Wochenende auf eigenem Rasen die Weichen stellen: im Heimspiel gegen Gloggnitz und am Maifeiertag im Nachtrag gegen Langenrohr, nachdem das Match gegen die Tullnerfelder verregnet worden war. Gewinnt Ardagger beide Partien, weist die Kompassnadel in Richtung Regionalliga.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer