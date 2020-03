Schnelle Hilfe: Steyr erlässt Miet- und Pachtzinse

"Wir werden Betrieben, die in städtischen Liegenschaften eingemietet sind oder für Schanigärten Pacht bezahlen und aufgrund behördlicher Anordnung geschlossen halten müssen, die Pacht- oder Mietzinse bis zur behördlich freigegebenen Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes stunden", sagt Bürgermeister Gerald Hackl.

Der Einnahmenentfall werde in einer Endabrechnung festgestellt, mit Beschluss des zuständigen Gremiums abgeschrieben und zur Gänze erlassen. Dieselbe Vorgehensweise sei auch für die definierte Mietergruppe in Objekten der GWG geplant. Darüber hinaus will die Stadt Anträge auf Stundung der Kommunalsteuer für einen begrenzten Zeitraum positiv erledigen und die Stundungen zinsenfrei stellen.