Rudi Schöller hat während der EM ein Heimspiel

Der als Diener Vormärz im TV-Klamauk "Wir sind Kaiser" bekannte Schöller gibt am Samstag, 22. Juni, ab 20 Uhr ein Heimspiel im Steyrer Kulturzentrum Akku. Und da man bei Heimspielen häufig auch an Fußball denkt, wird das Thema Europameisterschaft im Akku natürlich auch aufkommen – zumindest ein klein wenig.

Schöller hat in seinem Programm einiges zu sagen: über den modernen Alltag, das Leben in einer Beziehung, die Auswüchse der Digitalisierung, Ernährungstrends, Italien-Urlaube, Fernsehgewohnheiten, Demokratie oder auch Fake News. Und all das auf höchst unterhaltsame Art und Weise.

