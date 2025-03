Erstfund im Nationalpark: Südlichen Blaupfeil entdeckt

Sie erkunden in einem zwei Jahre andauernden Projekt Almgebiete, Bachtäler, Waldmoore, Bergseen und Tümpel im Nationalpark Kalkalpen, stets auf der Suche nach Libellen und Heuschrecken. Auf einer renaturierten, anmoorigen Hangwiese südlich der Karlhütte am Hengstpass gelang ein bemerkenswerter Libellenfund. Erstmals konnte der Südliche Blaupfeil (Orthetrum brunneum) im Nationalpark Kalkalpen nachgewiesen werden. Diese Entdeckung stellt den ersten gesicherten Nachweis dieser Art in den