"Rampensau" der Skater kommt aus Vorarlberg

Der Tiroler Stefan Ebner muss es wissen, bei allen wichtigen Skater-Contests des Landes hat er das Mikrofon in der Hand. Das Turnier "#AMSK810" in Amstetten war seiner Einschätzung nach das beste seit langer Zeit. 48 Skater, Männer und Frauen und "Pros" und "ungesponserte Fahrer" in den Kategorien, legten auf ihren Skateboards tolle "Backside-Flips", "Flip to Fakie" und "Fakie-Kickflips" über die Rampen hin. Bei den von Firmen gesponserten Startern gewann der Dornbirner Martin Schrotter vor Vorjahressieger Santino Exenberger aus Schwaz und dem Wiener Marcel Rieger. Einen Achtungserfolg hatte der Schlierbacher Philipp Gebeshuber auf dem vierten Platz. Beste Frau auf dem Brett war die Tirolerin Simone Kirchebner. Bei den "Unsponsored" holte sich Sieger Niklas Wundsam aus Wien 100 Euro Preisgeld ab, der Waidhofner Markus Hintsteiner schaffte als Dritter den Sprung auf das Stockerl.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at