Die Belegschaft des Krankenhauses Sierning ließ sich im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Geschäftsleitung etwas Besonderes einfallen: Sie radelten für den guten Zweck. Jeder Kilometer wurde durch die Geschäftsleitung in Waren für den Rotkreuz-Markt in Sierning umgewandelt. Am Ende konnte Geschäftsführerin Julia Stierberger 900 Euro in Form von Gutscheinen an das Rote Kreuz übergeben.

