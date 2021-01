Platz in den Kindergärten und Horten

Wer sein Kind ab Herbst für die städtischen Kindergärten und Horte anmelden möchte, hat noch bis Freitag, 5. Februar, dazu Gelegenheit.

Kinder die bereits einen städtischen Betrieb besuchen, erhalten das Anmeldeformular direkt im jeweiligen Kindergarten. Eltern, deren Kinder im Herbst neu in einem Kindergarten oder Hort starten sollen, erhalten die Anmeldeformulare ebenfalls in den jeweiligen Betrieben, in der Kindergarten- und Hort-Verwaltung, beim Stadtservice, dem Gesundheits- und Sozialservice sowie auf der Stadt-Homepage www.steyr.gv.at.

Das nächste Kindergarten- und Hortjahr beginnt am 1. September.