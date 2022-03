NÖ. Landesliga: SCU verlor Heimspiel

Von Ardagger, das krankheitsbedingt vier Stammspieler ersetzen musste, war in der ersten Hälfte der Begegnung in der 1. NÖ. Landesliga gegen Schrems keine einzige brauchbare Aktion zu sehen. Die Mannschaft war nur Mitläufer, vermochte das Spiel nicht zu gestalten und lag nach zwei Abwehrfehlern bereits zur Pause 0:2 zurück. Nach Wiederbeginn und dem Anschlusstreffer in der 49. Minute durch Palzer war bei den Hausherren mehr Dynamik zu sehen, die Elf wehrte sich gegen die drohende Niederlage. Die Mostviertler drängten die Waldviertler in deren Strafraum zurück, woraus gute Chancen erwuchsen. Steindl und Palzer konnten aber selbst hochklassige Möglichkeiten, die sich ihnen boten, nicht nutzen.