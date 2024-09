Mordsmäßiges Krimi-Festival

Das Festival für mordsmäßig gute Kriminalliteratur findet in Steyr und mehreren Nachbargemeinden statt. Eine Auswahl der besten Krimiautoren Österreichs liest aus ihren neuesten Werken vor. Als internationaler Gast ist die deutsche Bestsellerautorin Tine Dreyer mit von der Partie. Insgesamt stehen sieben ebenso spannende wie unterhaltsame Lesungen auf dem Programm. Den Anfang macht Konstanze Breitebner mit "Tod auf der Unterbühne" morgen, Donnerstag, 12. September, um 20 Uhr im Kultursaal Behamberg.

Es folgt Tine Dreyer mit "Morden in der Menopause" am Dienstag, 24. September, 20 Uhr im Akku. Beate Maxian liest aus ihrem Krimi "Tödliche Marillenzeit" am Dienstag, 8. Oktober, um 20 Uhr im Gemeindeamt Wolfern. www.akku-steyr.com

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper