Milot: „Wir werden nicht ins offene Messer laufen“

Zum Abschluss des Herbstdurchgangs der zweiten Bundesliga muss Vorwärts-Trainer Andreas Milot noch einmal ganz tief in seiner Trickkiste kramen: Denn mit Dornbirn gastiert das beste Auswärtsteam der Liga in Steyr. Die Vorarlberger haben in dieser Saison 13 ihrer 16 Zähler in der Fremde erobert, in fünf Spielen viermal gewonnen und einmal remis gespielt.

„Dornbirn hat gute Spieler, ist stark im Umschaltspiel und bei den Kontern überaus gefährlich“, weiß der Trainer der Rot-Weißen nach der intensiven Gegneranalyse. „Wir werden sicher nicht ins offene Messer laufen. Die Mannschaft, die mehr Geduld aufbringt, wird den Platz als Sieger verlassen.“

Mit dem dritten Sieg in Serie würde Vorwärts an den Vorarlbergern vorbeiziehen und im gesicherten Mittelfeld überwintern. Drei Siege in Folge gab es für die Rot-Weißen seit der Rückkehr in die Bundesliga übrigens erst zwei Mal. In der für Steyr sehr erfolgreichen vergangenen Saison war an diesen Serien beide Male Dornbirn beteiligt: Im Herbst gab es zum Abschluss des Dreierpacks einen 3:2-Heimsieg für den SKV, im Frühjahr stand dann ein 2:0-Auswärtssieg am Beginn dieser Serie.

Beim SK BMD Vorwärts Steyr sind Nico Wimmer und Kevin Brandstätter angeschlagen, Milot hofft aber auf einen Einsatz beider Spieler am Samstag ab 14.30 Uhr.

