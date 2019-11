Lou Lorenz-Dittlbacher zeigt Wege in die Zukunft

ZiB2-Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher gibt im Rahmen der Workshopreihe "I am future" am Samstag, 23. November, von 14 bis 19 Uhr jungen Erwachsenen im Schacherhof Einblick in ihre Arbeit als Journalistin.

Und wie fragst du so? Unter diesem Titel steht der Workshop-Nachmittag zum Thema "Fragen". Lorenz-Dittlbacher legt dabei den Fokus auf kritisches Hinterfragen und objektive Informationsbeschaffung. In einer schnelllebigen Zeit mit einer Flut an unübersichtlichen Informationen sei es schwer, kühlen Kopf zu bewahren und sich ein objektives Bild zu machen.

Jungen Menschen helfen

"Und genau da wollen wir jungen Menschen helfen und ihnen Handwerkszeug auf ihren Weg mitgeben", sagt Michael Burghofer, der Hausleiter im Schacherhof: "Mit Lou Lorenz-Dittlbacher haben wir eine echte Koryphäe des kritischen Journalismus zu uns geholt."

Die Reihe "I am future" im Schacherhof soll junge Menschen ein Stück auf ihrem Weg der Persönlichkeitsentwicklung begleiten. Der Workshop richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 35 Jahren.