Leichtathleten räumten daheim sechs Goldene ab

Die jungen Athleten des LAC Amateure Steyr eroberten bei ihren "Heimspielen" gleich sechs Goldene, dreimal erklommen sie "nur" den zweiten Platz am Siegertreppchen, viermal gab es Bronze.

Erfolgreichste Nachwuchsathletin der Steyrer war Viona Knoll in der U20. Sie vergoldete sich über 400 und 800 Meter, zudem gewann sie Bronze über 200 Meter. Ähnlich erfolgreich in der U20 waren Flora Heiml mit Gold über 1500 Meter sowie Silber über 800 Meter und Christian Fehringer mit Gold über 800 Meter sowie Silber über 1500 Meter. Gold mit dem Diskus warf Emma Petersen (U20), Florian Humer (U16) schaffte dies auf der 3000-Meter-Strecke.

Zudem eroberte für Steyr Florian Huemer (U16) Silber über 1000 Meter, Bronze gab es für Ariane Rohn (U20) im Stabhochsprung und mit dem Diskus sowie für Alma Schreiner (U16) im Weitsprung. Weitere Platzierungen unter den ersten zehn erreichten Nadine Michlmayr im 800-Meter-Lauf, Marius Pum über 100 Meter und mit der Kugel, Julia Aumayer im Speerwurf, mit der Kugel und mit dem Diskus sowie Lilo Rathmayr im Weitsprung.

Tag der Leichtathletik in Steyr

Bereits am Donnerstag steht auf der Rennbahn der nächste Event auf dem Programm: Von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr findet für Kinder ab der Volksschule und Jugendliche der "Tag der Leichtathletik in Oberösterreich" auch hier in Steyr statt.

