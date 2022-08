Ländermatch in Wolfern

Den Profikickern von morgen auf die Füße schauen: Diese Gelegenheit haben Zuschauer bei freiem Eintritt am Samstag, 3. September, bei der Sportunion Wolfern. Dort wird die nächste Runde im Bundesländervergleich bei den U14-Mädchen (Anpfiff: 13 Uhr) und bei den U14-Burschen (Beginn: 15 Uhr) ausgetragen. Zu Gast in Oberösterreich sind dieses Mal die besten Nachwuchskicker aus dem Burgenland. Während in der ersten Runde die Oberösterreicherinnen deutlich mit 7:1 gegen die Mädchen aus Vorarlberg gewinnen konnten, wurde das Spiel der Burschen wegen starken Regens abgebrochen. Aus den Reihen des LAZ Steyr haben Alexander Hainböck (USV St. Ulrich) und Lukas Huber (ASV Haidershofen) gute Chancen, im Aufgebot zu stehen.

"Oberösterreich steht im Bundesländervergleich im Spitzenfeld, dieser Bewerb ist die höchste Ebene, auf denen sich Nachwuchskicker und -kickerinnen messen können", sagt Jürgen Rogl, sportlicher Leiter des LAZ Steyr. Wer hier auffalle, habe auch gute Chancen auf eine Nominierung im U15-Nationalteam. "Ein, zwei Spieler sind statistisch gesehen am Samstag sicher dabei, die in einigen Jahren Bundesliga spielen", sagt Rogl, deshalb solle man sich diesen Länderkampf nicht entgehen lassen.