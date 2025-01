Die Steyrer LAC-Leichtathleten eroberten zwei Goldene

Mit einem kleinen Team von nur vier Athleten startete der LAC BMD Amateure Steyr in die Leichtathletiksaison in der Halle – diese schlugen sich allerdings hervorragend. Florian Huemer holte in der U18 über 3000m mit persönlicher Bestleistung von 9:17,75 Minuten ebenso Gold wie Flora Heiml in der U20. Ihre Zeit: 10:44,03.

Paulina Huemer (U18) wurde bei ihrem ersten Hallenstart über 3000m in 13:40,04 gute Fünfte. Pech hatte Viona Knoll (U20) , die im 800m-Lauf als souveräne Siegerin disqualifiziert wurde. Über 200m wurde sie in 28,01 Sekunden Vierte.

