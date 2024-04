Kreisler*in am Steyrer Grünmarkt sperrt zu

Die Volkshilfe bestätigt schweren Herzens, was in Steyr schon länger die Runde gemacht hat: "Mitte dieses Jahres müssen wir die im Herbst 2021 eröffnete Kreisler*in am Steyrer Grünmarkt aus wirtschaftlichen Gründen schließen", sagt Volkshilfe-Bereichsleiter Fred Edlinger der Steyrer Zeitung. Der laufende Betrieb werde bis Ende Mai laufen "und wir hoffen, dass uns die Kunden bis dahin die Treue halten". Von der Schließung ist vor allem das Personal betroffen: Die drei hauptberuflichen Mitarbeiter wurden vom Arbeitgeber über die Möglichkeit einer Bildungskarenz informiert und prüfen aktuell die Situation in Zusammenarbeit mit dem AMS.

"Der Start in Steyr war von Anfang an herausfordernd, vor allem die Coronazeit hat uns immer wieder zurückgeworfen", sagt Edlinger. Auch nach der Pandemie sei die erhoffte Kundenfrequenz nicht eingetroffen. "Wir mussten immer wieder Einbußen hinnehmen."

