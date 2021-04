Jugendzentrum holt den Lenz vor die Kamera

Einen Fotowettbewerb "Gemma Frühling – die Welt wird wieder bunt" rief das Jugendzentrum Bagger ins Leben. Von 7. April bis 7. Mai können junge Leute im Alter von 13 bis 21 Jahren teilnehmen. Das Thema bietet viel Raum, sich mit dem Lenz zu beschäftigen. Nach Einsendeschluss prämiert eine Jury die Fotos, auf die die Leitung des Jugendzentrums ein wenig stolz ist: Bürgermeister Werner Krammer, Angelika Wagner von "Sturmfrei – Werk- und Denkraum" und Spraykünstler Pascal "RoxS" Gruber werden die eingesendeten Bilder bewerten. Die Prämierung findet am Mittwoch, 26. Mai 2021, statt – in welcher Form wird zeitnah bekannt gegeben. Die Teilnahme ist kostenlos und auf drei Fotos pro Person beschränkt, die einfach an jugendzentrum@waidhofen.at gemailt oder über Instagram/Facebook an JugendzentrumBagger gesendet werden können.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.