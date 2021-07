Gratis-Förderung in den Ferien

"An insgesamt drei Wochen Ferien bieten wir eine kostenlose Lernhilfe in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch an", sagt Schulreferentin Birgit Heidlberger (SP). Vizebürgermeister Richard Kerbl (SP) verweist darauf, dass das Programm durch Geld aus dem EU-Sozialfonds gratis angeboten werden kann: "Eine tolle Hilfe für die Familien."