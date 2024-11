Gewalt an Frauen: Infokampagne der Jungen Linken

Die Jungen Linken hängten bei Stiegenhäusern in Steyr Informationszettel zu Gewalt gegen Frauen auf.

Daran erinnerten die Jungen Linken Steyr gestern am Tag der Gewalt an Frauen. Mit einer Infoaktion in Stiegenhäusern wiesen sie darauf hin, dass man auch als Nachbar etwas tun kann. "Wenn im Umfeld Gewalt geschieht, darf man nicht wegsehen. Jede Frau verdient ein sicheres Zuhause. Der erste Schritt ist es, die Gewalt zu unterbrechen und sich Hilfe zu holen", sagt Marie Eckl (16), Sprecherin der Jungen Linken Steyr. Die praktischen Tipps wurden von den Frauenberatungsstellen entwickelt.

Betroffene können rund um die Uhr kostenlos und anonym bei der Frauenhelpline 0800 222 555 anrufen. Infos auch unter www.aoef.at

