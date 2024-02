Geschäft, das ohne Geld auskommt

Die Premiere im Herbst war so erfolgreich, dass es eine Wiedereröffnung des Pop-up-Geschäftes "Feel Free" in der Fußgängerzone gibt: Am 15. und 16. März öffnen sich erneut die Tore des besonderen Ladens im Haus Hoher Markt und im FUZO 14 in Waidhofen .Kunden können wieder Gebrauchtwaren vom Bügeleisen bis zum T-Shirt abgeben und sich dafür ein Tauschobjekt einhandeln. Der Laden, ein Projekt der Stadtgemeinde und der Übungsfirma der Wirtschafts- und Musikmittelschule Waidhofen, kommt dabei ganz ohne Geld aus und hat keine Kasse. Eine Grundregel gibt es: Es dürfen nur Gegenstände gebracht und abgeholt werden, die man ohne fremde Hilfe tragen kann. "Gegenstände, die man nicht tragen kann, kann man gerne am ‚Schwarzen Brett‘ anbringen. Auch hierfür finden sich sicherlich Menschen, die diese Dinge gut gebrauchen können", ergänzt das Projektteam. "Wir wollen nicht nur ein Zeichen für Nachhaltigkeit und gegen Verschwendung setzen, hier geht es auch um Gemeinschaft, Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe", sagt Bettina Buder, die das Projekt "Feel free" ins Leben gerufen hatte.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer