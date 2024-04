Gerhard Söllradl wurde neuer Obmann des TuS

15 Jahre lang, seit 2009, war Gerhard Steinkogler Obmann des zehn Sektionen zählenden TuS Kremsmünster. In seiner Ära sind die Mitgliederzahlen auf rund 1300 gestiegen, das Faustballzentrum wurde eingeweiht und die Stockschützenhalle gebaut. Nun zog er sich als Obmann-Stellvertreter in die zweite Reihe zurück. Zu seinem Nachfolger wurde am Wochenende Gerhard Söllradl gewählt, zweiter Stellvertreter ist Martin Mistlberger. Im Zuge der Jahreshauptversammlung wurde zudem Ignaz Madarsz zum Ehrenobmann ernannt und Gerlinde Steinkogler, seit 2009 Schriftführerin, das Sportehrenzeichen in Gold verliehen. Als Dank erhielt die Familie Steinkogler von Söllradl eine bis ins Jahr 1712 zurückreichende Ahnentafel. Erstmals wurden auch Sportler des Jahres gekürt: Jenny Agrill (Fußball), Michael Höller (Leichtathletik), Emily Zorn und Timo Zicklhuber (Nachwuchs) sowie Christian Schuster (Trainer).

