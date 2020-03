Freiwilligenteam besorgt Medikamente und Waren

„Wir können die Zahl der Ansteckungen halbieren, wenn wir unser öffentliches Leben um ein Viertel zurückschrauben“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (VP). Dem Appell an die Bevölkerung, Kontakte möglichst ganz zu unterlassen, folgt eine Nachschärfung der bereits in der vergangenen Woche erlassenen Sicherheitsgebote der Statutarstadt.

Wichtig ist, dass Senioren über 60 Jahre tunlichst zu Hause bleiben. Wer keine Angehörigen hat, die dringende und unverzichtbare Besorgungen erledigen, bekommt Hilfe. Jugendgemeinderätin Silvia Hraby hat einen Trupp junger Menschen um sich geschart, die für die älteren Mitbürger einkaufen fahren und von der Apotheke Medikamente holen. Betroffene rufen am Magistrat an, dessen Beamte in einem Notbetrieb die Stellung halten. Nach telefonischer Vereinbarung werden Bürger auch einzeln zum Parteienverkehr in ein großes Besprechungszimmer im Erdgeschoß vorgelassen, wenn ihr Fall wirklich keinen Aufschub duldet.

Der Wochenmarkt wird mit sofortiger Wirkung geschlossen.

Das Altstoffsammelzentrum reduziert seine Betriebszeiten auf Dienstag, 8 bis 16 Uhr und Freitag, 10 bis 18 Uhr.

Geschlossen werden ab sofort auch das Museum und die Stadtbücherei. Über E-Mail können Leser aber Zugangscodes für E-Books beantragen.

Die Gemeinderatssitzung ist fix abgesagt, wahrscheinlich tagt auch der Stadtrat vorerst nicht mehr.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at