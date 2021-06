Fahrkurs mit dem E-Bike

E-Bikes erleben einen anhaltenden Boom. Das nehmen der ÖAAB und der Seniorenbund auch heuer zum Anlass und laden am Mittwoch, 23. Juni, zu einem Training für E-Bikerinnen und E-Biker am Sportplatz beim Gasthaus Kienauer ein. Interessierte aller Altersklassen können sich in Theorie und Praxis Tipps zum richtigen Umgang mit dem Elektrofahrrad, vom Akku-Management bis zu Übungen zur Verbesserung von Gleichgewicht, Reaktion und Geschicklichkeit, holen. "Das Fahrradfahren mit elektrischer Unterstützung hat viele Vorteile und eröffnet vielen Menschen neue Möglichkeiten der Mobilität", sagt Wolfgang Brandstätter, der unter Tel. 0664 80 762 442 Anmeldungen entgegennimmt.