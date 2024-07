Einkaufen, auch wenn das Geschäft geschlossen ist

Kaufmann Markus Stubauer eröffnete in Maria Neustift vor Kurzem den ersten ADEG-Selbstbedienungsmarkt in ganz Oberösterreich.

"Unser Selbstbedienungsmarkt ist eine großartige Ergänzung für unsere Gemeinde, insbesondere für Menschen, die während unserer Mittagspausen oder abseits der regulären Öffnungszeiten einkaufen möchten", sagt Markus Stubauer. Der ADEG-Kaufmann aus Maria Neustift hat seinen lokalen Nahversorgungsmarkt um ein SB-Service erweitert: "Seit der Eröffnung vor einem Monat läuft das sehr gut und wird von den Kunden hervorragend angenommen."

Modern und traditionell

Konkret bietet Stubauer an, sich an einem Teil seines Warenangebots auch außerhalb der Öffnungszeiten zu bedienen. Von Montag bis Freitag, von 12.30 bis 14.30 Uhr und von 18 bis 20 Uhr, sowie samstags, von 13 bis 18 Uhr, und an Sonn- und Feiertagen, von 8 Uhr bis 12 Uhr ist der kleine Selbstbedienungsladen auf einer Fläche von 38 Quadratmetern geöffnet. Verfügbar ist ein breites Sortiment, von Lebensmitteln bis hin zu Hygieneprodukten. Der Zugang zum Markt ist nur mittels Bankomatkarte möglich, bezahlt wird an einer elektronischen Registrierkasse. Stubauer macht damit vor, wie sich moderne Technologie und traditioneller Nahversorger-Service erfolgreich kombinieren lassen.

"Damit setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung flexibler und kundenorientierter Nahversorgung", sagt Jürgen Öllinger, Rewe-Großhandels-Geschäftsführer.

ADEG firmiert seit Oktober 2022 unter dem Dach der Rewe Großhandel GmbH. An rund 400 Standorten in Österreich sind etwa 2300 Mitarbeiter tätig.

