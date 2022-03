Ein Vortrag über das Heilige Land

Vier Jahre hat der Steyrer Willi Ruttensteiner als ehemaliger Trainer des Fußballnationalteams in Israel verbracht und dabei das Land von Grund auf kennengelernt. Am Freitag, 8. April, wird er ab 18 Uhr in einem Vortrag über das Heilige Land die schönsten, prägendsten und auch emotionalsten Erlebnisse mit dem Publikum im Saal der Marktgemeinde Wolfern teilen.

Gemeinsam mit dem Kulturverein der Gemeinde widmet der ehemalige Sportdirektor den Vortrag den Kindern, Opfern und Hilfsbedürftigen des Ukraine-Krieges. Der gesamte Ertrag wird in Form von Medikamenten und alltäglichen Gebrauchsgegenständen von Wolfern direkt in die Ukraine gebracht.

Aufgrund der eingeschränkten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung zum Vortrag von Ruttensteiner bei der Gemeinde Wolfern per Mail an gemeinde@wolfern.ooe.gv.at oder telefonisch unter 07253/8255-16 erforderlich.