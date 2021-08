Ebenfalls 0:0 zu Beginn

Eine Handschrift des neuen Trainergespannes bemerkte die sportliche Leitung bereits bei der Meisterschaftspremiere der SPG Steyr Damen. Die Frauen der Spielgemeinschaft aus Union SV Wolfern, SV Garsten und SK BMD Vorwärts rangen unter den Anweisungen von Trainer Jürgen Panis und dessen "Co" Manfred Platzer den Titelaspirantinnen des LASK ein torloses Remis ab. Die Frauen der SPG Steyr boten bei dem Unentschieden in der Defensive eine gute Leistung. Panis, ehemaliger Fußballprofi bei Admira, LASK, Austria Wien und FC Tirol, strebt in der Meisterschaft einen Top-Drei-Platz seiner Kickerinnen an. (feh)