Drei Medaillen für Weyer in Litauen

Mit mehr als 800 Teilnehmern aus 25 Staaten ist es eine der größten Veranstaltungen dieser Art in Europa.

Mit Tamara Kaltenbrunner, Katharina Holzfeind und Hannes Waser waren drei Schüler der 5. Klasse der Höheren Lehranstalt für Tourismus in Vilnius am Start. Kaltenbrunner musste im Bereich Bar mit ihrer Partnerin aus Frankreich einen theoretischen Wissenstest bestehen, einen klassischen Cocktail mixen sowie aus zufällig ausgewählten Zutaten einen eigenen Cocktail kreieren. Holzfeind und ihre Kollegin aus Kroatien zauberten im Patisseriewettbewerb ein Dessert aus Brandteig und zwei Fruchtcremen mit schokoladigen Akzenten. In Bewerb "Culinary Art" durfte Waser mit seinen Teamkollegen aus Litauen und den Niederlanden ein 2-gängiges Menü aus Mystery-Zutaten wie Taube, Blutwurst, Sauerkraut und anderen typischen Geschmäckern Litauens zaubern. Alle drei Weyrer Kandidaten wurden mit Bronze belohnt.

