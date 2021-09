Die Stadtschreiberin geht mit Literatur "on the road"

Mit dem Gedichtband "Landaufnahmen", erschienen im Limbus Verlag, begibt sich die mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin Regina Hilber heute, Samstag, ab 17 Uhr im Culturcontainer vor dem Museum Arbeitswelt lyrisch "on the road". Der Steyrer Akkordeonist Paul Schuberth wird die Lesung musikalisch begleiten. Moderatorin ist die gebürtige Steyrer Publizistin Karin Fleischanderl.

Regina Hilber ist im Rahmen der Landesausstellung "Arbeit, Wohlstand, Macht" als Stadtschreiberin in Steyr geladen. Auf ihrem Weblog "STEYR goes around" reflektiert die Wiener Autorin regelmäßig in Text und Bild über ihre Erkundungen in und um Steyr. Zusätzlich sind hier in den OÖNachrichten jeden zweiten Samstag ihre Kolumnenbeiträge zu lesen.

Ihr Gedichtband "Landaufnahmen" vereint sechs europäische Regionen, vom Friaul bis Brandenburg im Norden beziehungsweise zur Hohen Tatra im Osten, in poetischen Zyklen. Mit auf diesen literarischen Weg begibt sich wie bereits erwähnt der talentierte Akkordeonist Paul Schuberth. Seit mehr als zehn Jahren macht der junge Steyrer, der in Linz und Dietach lebt, die Bühnen des Landes unsicher. Mit seiner unverkennbaren Mischung aus klassischer Musik, Jazz und experimentellen Klängen erfreut er sich nicht nur als Solokünstler großer Beliebtheit.