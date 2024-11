Der Christkindllauf läutet die Steyrer Adventsaison ein

"Das ist eigentlich völlig gegen den Trend, aber es freut mich sehr!" Fritz Steinparz, Obmann des LAC BMD Amateure Steyr und Organisator des Steyrer Christkindllaufes am Samstag, gab sich eineinhalb Tage vor dem Online-Nennschluss für das Laufspektakel zum Adventauftakt überrascht. Mit mehr als 400 Anmeldungen für den Hauptlauf sowie 150 Kindern ist das Teilnehmerfeld bereits größer als im Vorjahr. "Leider müssen immer mehr Veranstalter aufgrund des Läuferschwundes und der Konkurrenz durch professionelle Veranstalter aufgeben", sagt Steinparz. Dieser enorme Zuspruch zum Christkindllauf, der heuer zum 18. Mal vom Start beim Alten Theater über die Promenade und die Berggasse vorbei am Schloss Lamberg durch den mit Fackeln beleuchteten Schlosspark führt, sei jedoch Ansporn und Lohn für all die Helfer.

"Allein am Lauftag selbst haben wir vierzig bis fünfzig Freiwillige im Einsatz, ohne die nichts ginge", sagt Steinparz. "Wir führen jedes Jahr drei große Veranstaltungen durch. Das muss ein Verein erst einmal stemmen."

Mit EM-Teilnehmer und Staatsmeister Tobias Rattinger ist der Vorjahressieger auch diesmal wieder am Start. Nach rund 15 Minuten sollte der favorisierte Lokalmatador beim 5200 Meter langen Hauptlauf, der um 17.30 Uhr beginnt, die Ziellinie überqueren. Die Kinder- und Schülerläufe, die über 700 beziehungsweise 1400 Meter führen, starten zuvor ab 16 Uhr.

Hauptaugenmerk legt der LAC Amateure bei diesem Advent-Volkslauf jedoch nicht so sehr aufs Tempo, sondern vielmehr auf die Freude am Laufen. Und natürlich wird wieder die originellste Kostümierung extra belohnt. "Rund zwanzig Prozent der Teilnehmer sind verkleidet, manche haben sogar als Gruppe ein Motto. Und sie sind überaus kreativ, das macht den Lauf so besonders."

Besonders sind auch die Gastgeschenke, die sich der LAC für alle Starter ausgedacht hat: Im Hauptlauf gibt es diesmal Honig aus der Region – 60 Kilo Honig vom Pfarrkirchner Imker und LAC-Mitglied Ernst Hiesmayr –, in den Nachwuchsklassen verwöhnt einmal mehr Bäcker Rainer Fröhlich mit Köstlichkeiten aus seiner Backstube. Zudem haben die LAC-Mitglieder Lebkuchen gebacken.

18. Steyrer Christkindllauf: Samstag, 23. November, Schüler ab 16 Uhr, Hauptlauf ab 17.30 Uhr;

Online-Anmeldung bis Mittwoch, 23.59 Uhr: www.lac-amateure.at;

Nachnennungen am Samstag von 13 bis 15 Uhr in der Schlossgalerie

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner