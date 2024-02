Kirchdorf: Das erste Baby im neuen Kreißzimmer

Seit Freitag, 2. Februar, kommen Babys am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf im neuen Kreißzimmer zur Welt. Nach mehr als sechsmonatiger Umbauphase ist dieses nun fertig. Gebärende können in den neuen Räumlichkeiten im 2. Stock zur Ruhe kommen. Bereits am Freitag erblickte die kleine Linda hier das Licht der Welt. "Die Räumlichkeiten vermitteln eine ansprechende Atmosphäre und Geborgenheit. Auch dank der tollen Betreuung haben wir uns bei der Geburt unserer Tochter sehr wohlgefühlt", sagt die frischgebackene Mutter.

"Zusätzlich zum gut ausgestatteten Kreißsaal wurde eine zweite Gebärwanne installiert. Wassergeburten sind nach wie vor beliebt", sagt Primar Josef Hager, Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Am PEK Kirchdorf haben Wassergeburten seit mehr als 20 Jahren hohen Stellenwert.

