2023 kamen im Klinikum Steyr 957 Babys zur Welt

Die Geburtshilfe und Nachsorge für Mütter wurden durch neue Angebote erweitert. Unter anderem bietet das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (PEK) Steyr seit dem vergangenen Jahr Akupunktur für Schwangere an und Frauen mit einem geplanten Kaiserschnitt werden von Hebammen nachbetreut.

Im Jahr 2023 haben im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr 957 Babys ihren ersten Schrei getan, davon waren 473 Mädchen und 484 Buben. Die Zahl der Geburten ist damit leicht zurückgegangen. (Im Jahr 2022 waren im PEK Steyr 1018 Babys geboren worden.) Der geburtenstärkste Tag des Jahres 2023 war Donnerstag, 12. Jänner. An diesem Tag haben gleich neun Babys das Licht der Welt erblickt.

Im vergangenen Jahr wurden 462 Babys am PEK Kirchdorf geboren. Die Bilanz bleibt damit relativ stabil mit 511 Babys im Jahr 2022. Jede fünfte Gebärende aus der Region brachte ihr Baby im Wasser zur Welt. Damit ist das Klinikum Kirchdorf eines der führenden Spitäler in Sachen Wassergeburt. Nach sechsmonatiger Umbauphase kann in den nächsten Wochen der neue Kreißzimmerbereich mit zwei neuen Entbindungswannen, einer Terrasse und modernen Zimmern eröffnet werden.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst