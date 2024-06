Bürgermeister-Urgestein eilt Pramberger zu Hilfe

Ein gemeinsam von einer Allianz aus VP, FP und Grünen durchgesetzter Misstrauensantrag setzte ein bislang ungewohntes Verfahren gegen die Kirchdorfer Bürgermeisterin Vera Pramberger (SP) in Gang. Am Sonntag entscheidet die Bevölkerung in den Wahlzellen, ob die Stadtchefin, der von ihren Widersachern die Missachtung von Gesetzen gepaart mit Scheu vor Verantwortung vorgeworfen wird, noch für das höchste Amt im Rathaus tragbar ist.

Vor dem bislang beispiellosen Urnengang springt nun ein alter Hase in der Gemeindepolitik Pramberger zur Seite, den kaum jemand für einen Parteisoldaten hält. Rudolf Mayr (SP), seit mehr als zwanzig Jahren Bürgermeister in Klaus/Pyhrnbahn, sagte jetzt, dass er schon als Begründung des Misstrauensantrages gegen Pramberger "substanzielle Verfehlungen", die ihr zur Last gelegt werden könnten, vermisst habe. Die aktuelle Situation in der Stadtgemeinde Kirchdorf berge die Gefahr, dass Misstrauensanträge künftig als legitimes Instrument verwendet werden könnten, "um unliebsame Mitbewerber aus dem Amt zu jagen". Er habe Pramberger als "äußerst kompetente Kollegin kennen- und schätzen gelernt". Er müsse das jetzt sagen und seine Haltung kundtun: "Grundsätzlich mische ich mich nicht in die Angelegenheiten anderer Gemeinden ein."

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer