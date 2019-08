Bei Lokalmatadoren steigt in der Mostviertel-Arena das Rennfieber

Nach der Sommerpause wird am Wochenende auf dem Seitenstettner Rundkurs wieder in der Motocross-Staatsmeisterschaft und im Auner-Cup die Karoflagge gelüftet. Die Rennen haben Lokalkolorit: In der Königsklasse wird der derzeit Dritte in der Wertung, der Steyrer Johannes Klein, zu einer Aufholjagd auf den Führenden Pascal Rauchenecker aus Peterskirchen antreten. Wobei der Steirer Michael Kratzer und der Tscheche Rudolf Plch ebenso heiße Anwärter auf einen Podestplatz sind. KTM-Fahrer Klein steht auch in der KX2-Klasse neben Tabellenersten Marcel Staufer im Blickfeld der Zuseher, von denen allerdings ein Großteil die Daumen für Lokalmatador Markus Rammel drücken wird. Der Seitenstettner, der auf seiner Husqvarna seine bisher beste Saison fährt, zweimal Dritter wurde und sich im Youngster Cup der hochdotierten ADAC MM Masters Serie bei den bisherigen Rennen unter 100 Teilnehmern direkt für die Top-40-Endläufe qualifizierte, will vor der eigenen Haustüre glänzen. "Familie, Freunde, Bekannte stehen an der Strecke. Das motiviert gewaltig. Ich darf mir nur selber keinen Druck auferlegen", sagt der Motocrosser, der am Sonntag seinen 20. Geburtstag feiert, "ein Sieg wäre das schönste Geschenk." Mit Florian Dieminger steht in der MX2-Klasse ebenfalls ein Einheimischer am Start. Der 15-jährige Seitenstettner kennt jede Kurve und jeden Hügel und weiß in- und auswendig, wie er mit seiner 125er KTM den Kurs bezwingt. Selbstvertrauen getankt hat er auch. Vergangenen Sonntag zeigte Dieminger beim europäisch top besetzten Junior Cup 125 beim ADAC MX Masters in Gaildorf mit einem sechsten Platz auf.

Die Rennen beginnen Samstag und Sonntag jeweils um 11.20 Uhr.