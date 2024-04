Amtsleiter-Staffeln machen beim Marathon Tempo

Erstmals laufen beim Linz-Marathon Amtsleiter und Politiker in sechs Gemeinde-Staffeln mit: (v.l.) Johannes Kreinecker (ehem. Amtsleiter Eferding), Irene Kellermayr (Amtsleiterin Vöcklabruck), Elisabeth Fürholzer (AL Arbing), Christoph Stockinger (AL Gampern) und Reinhard Haider (AL Kremsmünster).

Rund 17.000 Sportbegeisterte werden am Sonntag beim Linz-Marathon durch die Landeshauptstadt laufen. Erstmals werden auch Staffeln der 438 oberösterreichischen Gemeinden im Einsatz sein: Nach einer spontanen Idee von Kremsmünsters Amtsleiter Reinhard Haider, er ist Obmann des 420 freiwillige Mitglieder zählenden Amtsleiter-Verbandes FLGOÖ, hat sein Amtskollege aus Gampern, Christoph Stockinger, insgesamt 24 Läuferinnen und Läufer aus 16 Gemeinden zusammengetrommelt: 21 Amtsleiter und Gemeindebedienstete, ergänzt durch zwei Bürgermeister sowie einen Vize. Dieses 24-köpfige Läuferensemble startet am Sonntag aufgeteilt auf sechs Staffeln mit jeweils zumindest einer Dame im Aufgebot und tritt beim Linz Marathon erstmals als "Team Gemeinde" an.

Kürzlich fand die Anprobe der passenden Marathon-Dressen, die Eferdings ehemaliger Amtsleiter Johannes Kreinecker aufgetrieben hat, statt. Somit ist so gut wie alles für das sonntägige Lauffest gerichtet. "Unsere Teilnehmer haben sich seit zumindest drei Monaten regelmäßig nach einem speziellen Trainingsplan auf diesen Marathon vorbereitet", sagt Haider, der selbst diesen Plan für seine Amtskollegen ausgearbeitet hat: "Unser gesamtes Laufteam ist höchst motiviert und freut sich schon auf diese Premiere."

Marathon in 3:23 Stunden

Für den mittlerweile 59-jährigen Kremsmünsterer ist zwar ein Marathon nichts Neues, eine Staffelteilnahme kann Haider allerdings trotz seiner langjährigen Erfahrung im Lauf- und Triathlonsport bislang noch nicht vorweisen. Die persönliche Marathon-Bestzeit des sportbegeisterten Kremsmünsterer Amtsleiters liegt übrigens bei 3:23 Stunden.

Mit Bernadette Hüttner-Aigner aus Roßleithen und Markus Schedlberger aus Nußbach laufen zwei weitere Amtsleiter aus dem Bezirk Kirchdorf am Sonntag beim Staffel-Marathon im "Team Gemeinde" mit, ebenso Markus Stadlbauer, Ortschef der Nachbargemeinde Kematen an der Krems.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kremsmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.