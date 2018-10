Es geht ja: Vorwärts feierte zweiten Sieg in Serie

STEYR. Die Rot-Weißen sind nach dem 2:1-Derbyerfolg gegen die Juniors Oberösterreich die Rote Laterne los. Zugleich war es der erste Heimsieg der Steyrer seit der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga.

Ahmadou Sanou schafft dank seiner körperlichen Präsenz viele freie Räume für seine Vorwärts-Mitspieler. Bild: Sepa-Media

Der Großteil der 1800 Fans im Vorwärts-Stadion war Freitagabend in Feierlaune. Die Rot-Weißen feierten erstmals seit ihrer Bundesliga-Rückkehr zwei Siege in Serie. Mit dem 2:1 im Derby gegen die Juniors Oberösterreich gaben die Steyrer nicht nur die Rote Laterne ab, sondern sind nun auch auf Tuchfühlung mit den Teams auf den Nicht-Abstiegsplätzen und dem Tabellenmittelfeld.

„Kampf und Leidenschaft waren herausragend“, schwärmt SKV-Trainer Gerald Scheiblehner nach diesem Erfolg, „jetzt haben wir wieder eine Perspektive, die Fans, die Spieler, die Sponsoren.“

Dabei, so der Sportchef der Rot-Weißen, habe es der Mannschaft nach diesem schwierigen Saisonstart kaum noch jemand zugetraut, dass dies gelingen könnte – zwei Siege in Folge: „Aber meine Mannschaft lässt sich zum Glück durch nichts aus der Ruhe bringen.“ Denn vor diesen beiden knappen 2:1-Erfolgen habe es einige knappe Niederlagen gegeben. Selbst die Verletzungsserie habe keine Unruhe in den Verein gebracht, sondern ließ alle nur noch näher zusammenrücken.

Gasperlmair fehlte wieder

Den krankheitsbedingten Ausfall von Simon Gasperlmair knapp vor dem Derby steckten die Rot-Weißen jedenfalls überraschend gut weg. In der Innenverteidigung vertraute Scheiblehner neuerlich dem „frischen“ Duo Sebastian Dirnberger und Michael Halbartschlager – und wurde dafür prompt belohnt. Denn auch wenn Philipp Bader nach 50 Sekunden schon auf der Linie klären musste, stand die Defensive gegen die Linzer sicher. Verteidiger Dirnberger war es dann zwei Minuten vor dem Wechsel, der einen Freistoß aus rund 25 Metern via Latte zum 1:0 verwandelte.

Der Ausgleich knapp nach Wiederbeginn durch Ex-Vorwärtsspieler Michael Lageder war zwar ein kurzfristig lähmender Schock, danach aber kamen die Steyrer wieder mehrmals gefährlich vors Tor der Linzer. Den verdienten Lohn brachten die Rot-Weißen in der 79. Minute auf Schiene: Halbartschlagers abgefälschter Schuss landete zum 2:1 in den Maschen.

In den sechs Minuten Nachspielzeit hielt die Vorwärts-Abwehr dicht. Mit diesen drei Zählern sind die Steyrer nun punktegleich mit Klagenfurt, dem ersten Team auf einem Nichtabstiegsplatz. Der Rückstand auf die elftplatzierten Amstettner beträgt zwei Punkte.

