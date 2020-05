53-Jähriger stürzte bei Kletterunfall sieben Meter in die Tiefe

Wie die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung berichtet, dürfte seine 50-jährige Lebensgefährtin bei der Sicherung in der Weißensteinerwand die Kontrolle über das Seil verloren haben. Der Mann stürzte daraufhin aus rund sieben Metern zu Boden. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde zur ärztlichen Versorgung in das Landeskrankenhaus Steyr gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.