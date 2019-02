Steyr-Land: Mindestens 10.000 Liter Gülle ausgelaufen

Weil einem 59-jährigen Landwirt beim Umpumpen von Gülle zweimal der Schlauch platzte, traten am 02. Februar 2019 im Bezirk Steyr-Land rund zehn Kubikmeter der Flüssigkeit aus und verunreinigten das Trinkwasser.

Die alarmierten Feuerwehren reinigten einen der beiden Trinkwasserbehälter samt Leitungen. Bild: FF Ternberg

Ein 59-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Steyr-Land wollte die Flüssigkeit am 2. Februar 2019 mit seinen beiden Söhnen bei seinem Hof mit einer 1000 Meter langen Gülleschlauchleitung von einer Güllegrube über eine Forststraße umpumpen. In der Mitte der beiden Objekte platze der Schlauch mindestens zweimal worauf eine größere Menge Gülle austrat und im Erdreich versickerte.

Eine Bewohnerin bemerkte tags darauf den Güllegeruch in ihrer Dusche. Auch der Landwirt konnte Güllegeruch und eine bräunliche Verfärbung des Wassers feststellen und sperrte einen Trinkwasserbehälter ab. Die alarmierten Feuerwehren reinigten einen der beiden Trinkwasserbehälter samt Leitungen, so dass dieser vorübergehend für die Wasserversorgung der 180 Tiere ausreichte. Am 4. Februar 2019 werden Wasserproben zur genauen Feststellung der Verunreinigung genommen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema